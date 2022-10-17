Sony может переносить анонсы крутых игр, чтобы прибедняться на фоне сделки Microsoft

Всё лето мы ожидали, что в сентябре Sony проведёт большую презентацию своих крутых игр. В 2020-м и 2021-м так и происходило, однако в этом году мероприятия так и не отгремело. И, похоже, на это есть корыстные причины. Sony может специально прибедняться на фоне сделки Microsoft и Activision Blizzard.

Индустриальный аналитик Милли Эй рассказала, что расследование сделки антимонопольными службами отложило планы по проведению презентации главных игр Sony.

Sony уверена, что презентация может сделать аргументы Microsoft убедительнее. К примеру, новые Silent Hill и бесконечные тизеры «Кто я?» изначально были частью шоу.

Изначально PlayStation Showcase должны были анонсировать 11 октября, а сам он должен был пройти 20 числа, однако теперь презентацию отложили на неопределённое время.

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И если это действительно так, то некоторые издатели решили явно не ждать. К примеру, Konami официально подтвердила презентацию будущего Silent Hill — она начнётся в полночь со среды на четверг (с 19 на 20 октября). По слухам, у Sony с Konami большой договор на «Тихий холм» — ремейк второй части сначала выйдет только на PS5 и ПК.