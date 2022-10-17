В России закрылся 41% кинозалов за полгода

В интервью «ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал о состоянии кинотеатров. По его словам, за последние полгода в стране закрылись уже 150 кинотеатров — около 7% от общего числа.

Сейчас закрыто чуть более 150 кинотеатров. Всего в стране было более 2,1 тыс. кинотеатров, из них 700 — это муниципальные (один-два зала), которые, понятно, не закроются, это бюджетная история.

Что касается кинозалов, то из 5,7 тыс. кинозалов в России по состоянию на август был закрыт 41%. По его словам, в некоторых крупных 12-зальных кинотеатрах из-за нехватки контента работает только половина залов.

Как отметил Воронков, после ухода крупных западных кинокомпаний горизонт планирования российских кинотеатров сократился до нескольких недель. А на возвращение иностранных картин в прокат прямо сейчас никто и не надеется.