Источник: Роберт Дауни младший вернётся к Тони Старку в фильме «Мстители: Секретные войны»
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Роберт Дауни младший ушёл из киновселенной Marvel на громкой ноте в «Мстителях: Финал», однако Disney планирует вернуть актёра к роли Тони Старка в последнем фильме текущей саги — «Мстители: Секретные войны».
Об этом сообщает известный инсайдер MyTimeToShineHello. Он неоднократно сливал важные детали грядущих фильмов, особенно связанных с проектами по Marvel, DC и «Звёздным войнам».
«Секретные войны» — финал шестой фазы киновселенной и окончание саги мультивселенной. Фактически это фильм уровня «Мстителей: Финал». К его событиям должны вести почти все фильмы и сериалы Marvel, выходящие после 2020 года.
Изначально «Секретные войны» должны были выйти в ноябре 2025 года, однако из-за проблем на производстве «Блэйд» весь график выхода фильмов Marvel пришлось пересматривать, а «Секретные войны» теперь запланированы к премьере в мае 2026 года.
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