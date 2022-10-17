Источник: Роберт Дауни младший вернётся к Тони Старку в фильме «Мстители: Секретные войны»

Роберт Дауни младший ушёл из киновселенной Marvel на громкой ноте в «Мстителях: Финал», однако Disney планирует вернуть актёра к роли Тони Старка в последнем фильме текущей саги — «Мстители: Секретные войны».

Об этом сообщает известный инсайдер MyTimeToShineHello. Он неоднократно сливал важные детали грядущих фильмов, особенно связанных с проектами по Marvel, DC и «Звёздным войнам».

«Секретные войны» — финал шестой фазы киновселенной и окончание саги мультивселенной. Фактически это фильм уровня «Мстителей: Финал». К его событиям должны вести почти все фильмы и сериалы Marvel, выходящие после 2020 года.

Изначально «Секретные войны» должны были выйти в ноябре 2025 года, однако из-за проблем на производстве «Блэйд» весь график выхода фильмов Marvel пришлось пересматривать, а «Секретные войны» теперь запланированы к премьере в мае 2026 года.