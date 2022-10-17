Фото: Вэлори Кэрри из Detroit: Become Human на съёмках 4-го сезона «Пацанов»
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Прямо сейчас идут съёмки четвёртого сезона «Пацанов» в Торонто, и в Сети потихоньку появляются фотографии с площадки. На днях фанатский аккаунт сериала опубликовал сразу несколько снимков — на них запечатлён Хоумлендер, который представляет аудитории новых супергероинь. Персонажа по прозвищу Фейерверк сыграет Вэлори Кэрри (Кэра в Detroit: Become Human), а Сестру Сэйдж воплотит Сьюзан Хэйуорд («Оранжевый — хит сезона»).
Фото: DailyMail
Фото: DailyMail
Фото: TheImageDirect
Фото: TheImageDirect
Помимо новых героинь в четвёртом сезоне сыграет и Джеффри Дин Морган — один из главных антагонистов «Ходячих мертвецов». Кого именно сыграет актёр, до сих пор неизвестно.
Премьера четвёртого сезона «Пацанов» состоится не раньше лета 2023 года.
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