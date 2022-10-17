В России стартовало серийное производство отечественных роутеров
Поделиться
Холдинг «Росэлектроника» корпорации Ростех разработал и начал серийное производство роутеров для создания «защищённой информационной инфраструктуры». Устройства оснащены процессором «Байкал BE-T1000» и работают на созданном в России программном обеспечении.
Как рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, отечественные роутеры пригодны для использования как в крупных компаниях, так и в небольших.
Качественное телекоммуникационное оборудование отечественного производства должно составлять основу ИТ-ландшафта российских компаний, как крупных, так и небольших. Роутер, который серийно выпускает «Росэлектроника», поможет бизнесу снизить зависимость от импортных решений, а также обеспечить себе информационную безопасность.
Помимо передачи данных, российские роутеры обладают модульной конструкцией. К ним можно подключать жёсткие диски или другие модули расширения для расширения функциональности. До конца года «Ростех» планирует выпустить около 5000 роутеров. Цена устройства неизвестна.
Комментарии
- 17 октября 2022
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:39
-
17:28
-
17:14
-
16:58
-
16:45
-
16:36
-
16:19
-
16:15
-
16:08
-
16:03
-
15:44
-
15:30
-
15:17
-
15:00
-
14:58
-
14:17
-
13:48
-
13:37
-
13:18
-
13:07
-
13:01
-
12:53
-
12:41
-
12:01
-
11:55
-
11:15
-
10:56
-
10:51
-
10:10
-
09:35
-
09:33
-
07:17
Партнерский контент