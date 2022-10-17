В России стартовало серийное производство отечественных роутеров

Холдинг «Росэлектроника» корпорации Ростех разработал и начал серийное производство роутеров для создания «защищённой информационной инфраструктуры». Устройства оснащены процессором «Байкал BE-T1000» и работают на созданном в России программном обеспечении.

Как рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, отечественные роутеры пригодны для использования как в крупных компаниях, так и в небольших.

Качественное телекоммуникационное оборудование отечественного производства должно составлять основу ИТ-ландшафта российских компаний, как крупных, так и небольших. Роутер, который серийно выпускает «Росэлектроника», поможет бизнесу снизить зависимость от импортных решений, а также обеспечить себе информационную безопасность.

Помимо передачи данных, российские роутеры обладают модульной конструкцией. К ним можно подключать жёсткие диски или другие модули расширения для расширения функциональности. До конца года «Ростех» планирует выпустить около 5000 роутеров. Цена устройства неизвестна.