Новый геймплей Need for Speed Unbound покажут через 24 часа

Авторы Need for Speed Unbound объявили о новом показе проекта. 18 октября в 18:00 по московскому времени разработчики поделятся новыми кадрами игрового процесса. А пока EA показала небольшой тизер, в котором можно увидеть драйвовые погони по городу и его окрестностям.

Будем надеяться, что видео с новым геймплеем будет длиннее предыдущего — прошлый ролик едва ли превышал 30 секунд. Тизер намекает именно на такую же небольшую презентацию.

Need for Speed Unbound выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Для гонки реализовали новую физическую модель с учётом 60 FPS — ранее физику создавали под 30 кадров в секунду. Основной упор при этом делают на сюжетную кампанию, а не мультиплеер. Ранее стали известны системные требования проекта, и они в целом довольно демократичные.