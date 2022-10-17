Может, даже лучшая стратегия на консолях. Первые обзоры Mario + Rabbids Sparks of Hope

Журналисты уже успели пройти Mario + Rabbids Sparks of Hope и поделились своим мнением в обзорах — вполне ожидаемо тактическая стратегия Ubisoft Paris оказалась более чем отличной. Критики в восторге.

На агрегаторах у игры 85 баллов — фактически столько же, сколько было у оригинала. Но сиквел называют большим шагом вперёд. Тут и важные изменения в игровом процессе, и прежняя магия неожиданного столкновения миров Кроликов и персонажей Nintendo.

VG247 — 8/10

Sparks of Hope подарила мне массу удовольствия, которые я не получал в играх про Марио или играх Ubisoft с выхода Super Mario Odyssey в 2017 году. Это лучшее из двух миров с утроенным размером.

Сравнение графики

Оценки других изданией

Eurogamer — Рекомендует

IGN — 9/10

Easy Allies — 9/10

Shacknews — 9/10

Press Start — 9/10

GamesRadar+ — 9/10

Vooks — 9/10

VGC — 8/10.

Mario + Rabbids Sparks of Hope выходит 20 октября только на Nintendo Switch. Официально релиза в России не будет.