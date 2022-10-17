Игроки отменяют предзаказы на Gotham Knights из-за 30 FPS на консолях

Драма вокруг производительности Gotham Knights на консолях только нарастает. Напомним, на прошлой неделе разработчики неожиданно объявили, что экшен будет работать исключительно при 30 FPS — опции с 60 кадрами в секунду не будет. Это вызвало огромный резонанс.
Некоторые игроки перешли от слов к действиям — они начали отменять предварительные заказы. Помимо самого факта 30 кадров в игре на консолях нового поколения, аудиторию смущает тишина со стороны разработчиков. Никаких заявлений они не сделали, а про 30 FPS и вовсе стало известно случайно.
Только что отменил мой предзаказ Gotham Knights на Xbox. Я просто не могу смириться с тем, что в 2022 году игра работает при 30 FPS.
На этом фоне даже начали появляться мемы.
«30 FPS — лучшее, что я могу сделать»
Многих ещё смущает, что изначально Gotham Knights планировали выпускать на PS4 и Xbox One, но после для улучшения версий для PS5 и Xbox Series их решили отменить. Но в итоге теперь оказывается, что на новых консолях исключительно 30 кадров. И не стоит забывать про высокую цену в $ 70.
Издатель всё ещё хранит молчание, но уровень недовольства настолько высок, что как-то прокомментировать ситуацию WB Games просто обязана. До релиза же остаются считанные дни, он произойдёт 21 октября.
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