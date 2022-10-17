Безопасный сиквел с проблемами. Первые обзоры A Plague Tale: Requiem

Закончилось эмбарго на обзоры A Plague Tale: Requiem — в среднем игру оценили примерно также, как и первую часть. На агрегаторах 82 балла, однако многим сиквел понравился не настолько сильно, как его предшественник.

Камнем преткновения для многих стало техническое состояние продолжения. На всех платформах хватает проблем: на консолях игра работает с нестабильными 30 кадрами в секунду, а на ПК в целом немало проблем с оптимизацией. Плюс масса багов. Вот что говорит автор обзора для VGC (4/10).

Я разочарован A Plague Tale: Requiem. На PS5 она работает просто ужасно. Игре отчаянно требуется полировка.

Новость по теме Прятки и ловля рыбы. Первые 20 минут A Plague Tale: Requiem

В остальном же A Plague Tale: Requiem — безопасный сиквел. Ничего кардинально не изменилось, геймплей расширили, но глобально он остался прежним. Сюжет во многом рассказывает ту же самую историю про очередное путешествие протагонистов.

Впрочем, по части истории мнения всё же расходятся — кому-то она очень понравилась в продолжении, пробудив разные эмоции. Кому-то же она показалась слишком похожей на первую часть без надобного развития.

Hobby Consolas (8,6/10)

Замечательный сиквел, который вырос во всём — сюжете, исполнении и геймплее. Но он неизбежно потерял неожиданность, который стала первая A Plague Tale.

Блогер SkullUp

A Plague Tale: Requiem хотела стать больше во всём: сделать лучше графику, историю, бои и увеличить продолжительность. Игра достигла всего этого, но по пути потеряла что-то уникальное.

Сравнение графики