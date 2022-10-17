Прятки и ловля рыбы. Первые 20 минут A Plague Tale: Requiem
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Журналисты вместе с выпуском обзоров A Plague Tale: Requiem опубликовали и другие ролики. Портал IGN выпустил начало приключения — первые 20 минут в 4К. Там дети играют, но потом уже в традициях своих предыдущих приключений натыкаются на нечто неприятное.
A Plague Tale: Requiem выходит завтра на PS5, Xbox Series и ПК. На консолях игра работает при 30 кадрах в секунду, но при этом они нестабильные — критики жалуются на производительность на всех платформах. Также отмечают другие технические проблемы и засилье багов.
В остальном же A Plague Tale: Requiem называют типичным безопасным сиквелом — разработчики сделали примерно то же самое, но «больше и лучше». К примеру, продолжительность игры выросла чуть ли не в три раза.
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