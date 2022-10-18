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Большой показ ремейка Resident Evil 4 пройдёт 21 октября

Большой показ ремейка Resident Evil 4 пройдёт 21 октября
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Capcom анонсировала точное время проведения презентации Resident Evil — 21 октября в 01:00 МСК. На нём покажут два проекта: ремейк Resident Evil 4 и дополнения для Resident Evil Village.

RE4 выходит в марте, однако японский издатель до сих пор практически ничего не показывал по игре. Самое время презентовать большой геймплейный отрывок и запустить предварительные заказы. А по RE Village мы ожидаем новые кадры сюжетного дополнения и, возможно, демонстрацию мультиплеера Re:Verse. Все это выйдет 28 октября.

Мероприятие особенно примечательно тем, что оно пройдёт спустя 25 часов после показа «будущего Silent Hill». Там ожидаются анонсы сразу трёх новых частей культового хоррора Konami. Интересное совпадение, не так ли?

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