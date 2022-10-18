Вселенная «Бэтмена», новый «Супермен» и другие важные анонсы фильмов DC
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Издание The Hollywood Reporter выпустило большой материал о будущем киновселенной DC, из которого стала известна масса подробностей о грядущих супергеройских фильмах Warner Bros. Мы тезисно пересказываем самое главное.
- В разработку запущен новый «Супермен» — фактически «Человек из стали 2». К роли супергероя вернётся Генри Кавилл. Сейчас ищут сценаристов. В компании хотят, чтобы историю написал Кристофер Маккуорри, режиссёр последних частей «Миссия невыполнима».
- Мэтт Ривз занимается созданием вселенной «Бэтмена». Режиссёр встречался с разными постановщиками, которые могли бы снять сольные фильмы про злодеев супергероя. Среди фаворитов на свой проект — Пугало.
- Джеймс Ганн («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц 2») займётся секретным фильмом для DC.
- Дуэйн Джонсон пытается продвинуть отдельный фильм с противостоянием Чёрного Адама и Супермена.
- Первая версия сценария сиквела «Флэша» уже готова. Кто будет играть роль, пока неизвестно.
- Сценарий «Чудо-женщины 3» почти готов.
- WB больше не планирует работать с Джей Джей Абрамсом. Ранее с ним заключили многолетний контракт на несколько проектов, но продюсер так ничего и не смог выпустить. Все его проекты закрыли, включая сольник про Зотанну.
Ключевая проблема DC сейчас — отсутствие руководителя франшизы, из-за чего все пытаются забрать себе побольше «пирога». Источники отмечают, что ситуация с фильмам DC сейчас напоминает Дикий Запад.
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