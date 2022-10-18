Разработка «Человека-паука 2» идёт отлично — игру всё ещё хотят выпустить в 2023 году

На фоне переносов игр игроки распереживались, что вторая часть «Человека-паука» от Insomniac Games тоже может переместиться на более позднюю дату. Несмотря на опасения аудитории, проект по-прежнему хотят выпустить в 2023 году.

В социальных сетях Insomniac отметила, что разработка игры продвигается без особых проблем, однако на полноценный показ тайтла нужны время и ресурсы. Как только авторы будут готовы показать игру, они это сделают.

«Человек-паук 2» — продолжение первой части, вышедшей в 2018 году. Ожидается, что для игры будет доступен как Питер Паркер, так и Майлз Моралес, про которого в 2020 году выходил отдельный тайтл.

Релиз намечен только на PS5, игра должна стать настоящим некстгеном.