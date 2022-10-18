Мнения киносетей России об «официальном пиратстве» сильно разделились

Несколько дней назад крупнейшие киносети России и ассоциация продюсеров кино направили письмо главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой не вводить принудительное лицензирование на контент. По их мнению, это только навредит отношениям с партнёрами.
В ответ на это, сообщает газета «Коммерсантъ», ассоциация владельцев кинотеатров тоже направила письмо Мишустину и отметила, что большинство киносетей выступает за принудительное лицензирование. Однако крупнейшая сеть «Формула кино» и «Синема парк» до сих пор не хотят принудительно лицензировать контент.
По словам депутата Дмитрия Кузнецова, тем, кто выступает против лицензирования, не хочется «гневить белых господ» Запада.
Против законопроекта выступает меньшинство — две-три киносети. Предполагаю, их владельцам-олигархам не хочется гневить «белых господ» лицензиатов на Западе, чтобы иметь возможность дальше наслаждаться жизнью без персональных санкций в Европе или Израиле.
Какое в итоге будет принято решение, неизвестно. О нём наверняка станет известно позже.
- 18 октября 2022
-
12:07
-
11:56
-
11:36
-
11:05
-
10:58
-
10:50
-
10:35
-
10:04
-
09:51
-
09:28
-
08:28
-
07:33
-
02:17
-
01:08
- 17 октября 2022
-
21:39
-
21:18
-
19:50
-
19:35
-
19:14
-
18:20
-
18:17
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:39
-
17:28
-
17:14
-
16:58
-
16:45
-
16:36
-
16:19
-
16:15
-
16:08
-
16:03
-
15:44