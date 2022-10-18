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Мнения киносетей России об «официальном пиратстве» сильно разделились

Мнения киносетей России об «официальном пиратстве» сильно разделились
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Несколько дней назад крупнейшие киносети России и ассоциация продюсеров кино направили письмо главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой не вводить принудительное лицензирование на контент. По их мнению, это только навредит отношениям с партнёрами.

В ответ на это, сообщает газета «Коммерсантъ», ассоциация владельцев кинотеатров тоже направила письмо Мишустину и отметила, что большинство киносетей выступает за принудительное лицензирование. Однако крупнейшая сеть «Формула кино» и «Синема парк» до сих пор не хотят принудительно лицензировать контент.

По словам депутата Дмитрия Кузнецова, тем, кто выступает против лицензирования, не хочется «гневить белых господ» Запада.

Против законопроекта выступает меньшинство — две-три киносети. Предполагаю, их владельцам-олигархам не хочется гневить «белых господ» лицензиатов на Западе, чтобы иметь возможность дальше наслаждаться жизнью без персональных санкций в Европе или Израиле.

Какое в итоге будет принято решение, неизвестно. О нём наверняка станет известно позже.

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