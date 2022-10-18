Тарифы на мобильную связь в России могут заметно вырасти в 2023 году

Как прогнозирует агентство Telecom Daily, в 2023 году средняя стоимость тарифов на мобильную связь у крупнейших сотовых операторов в России вырастет на 10–15%. Эти цифры подтверждают эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг».
Эксперты отмечают, что повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров. Они считают поднятие стоимости тарифов одним из наиболее вероятных следующих ходов у крупных операторов — в том числе из-за высокой кредитной нагрузки на отечественные компании.
В ФАС заявили, что в случае необоснованного повышения цен ведомство проведёт дополнительные проверки. И если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов операторами не соответствует индексу потребительских цен, то служба примет соответствующие меры.
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