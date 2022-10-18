Илья Мэддисон объявил о завершении карьеры и удалил все посты из соцсетей

Популярный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов внезапно объявил об окончании интернет-деятельности в своём телеграм-канале. Многие фанаты восприняли его пост с иронией, однако позже обнаружили, что Мэддисон удалил все посты из своих социальных сетей, а где-то даже переименовал паблики во что-то непристойное.
Судя по всему, подобная реакция стримера была вызвана тем, что недавно его заметили в Сербии, хотя ещё несколько недель назад Илья отвергал слухи об отъезде из России. Давыдов заявил, что ему надоела постоянная слежка от поклонников, после чего он и удалил информацию из своих пабликов.
Да, пацаны, не ожидал, что у меня такая подписота. Не уверен, что разделяю ваши взгляды и хочу для вас что-то делать. Так что на этом сворачиваю свою деятельность в интернете. Я надеялся, что среди вас больше адекватных людей. Грустно и больно.
Конечно, нечто подобное с Мэддисоном уже происходило и раньше, однако он всегда возвращался к стримингу. Возможно, и в этот раз произойдёт что-то в этом роде.
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