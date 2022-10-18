В декабре пройдёт живой концерт с музыкой из Elden Ring

Издатель хардкорного экшена Elden Ring объявил о проведении концерта A Night in the Lands Between. Он состоится 3 декабря в онлайн и оффлайн форматах, однако посмотреть его смогут лишь купившие билеты. Это касается и онлайн-просмотра.
На концерте можно будет увидеть двух известных музыкантов: лауреата премии «Грэмми» Кенни Гарретта и легендарного трубача Такую Куроду. Самый дорогой билет с личным посещением концерта стоит $ 200 (примерно 12 тыс. рублей), а самый дешёвый для просмотра в онлайне можно купить за $ 25 (примерно 1,5 тыс. рублей).
Музыка — важная часть видеоигр, а также ключевая составляющая Elden Ring. Музыкальное сопровождение в игре есть во время битвы с каждым боссом, а заглавная тема и вовсе получилась эпической. Её можно послушать в видео ниже.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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