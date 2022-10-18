У создателей аниме Cyberpunk: Edgerunners пока нет планов на продолжение

В интервью Famitsu продюсер CD Projekt RED для восточного рынка Сатору Хонма заявил, что у студии нет планов на второй сезон аниме Cyberpunk: Edgerunners. Он рассказал, что авторы видели позитивные отзывы от зрителей и компания продолжит сотрудничать с создателями японской мультипликации. Однако это будут скорее новые произведения в знакомых вселенных, а не продолжение Edgerunners.

Мы хотели бы продолжить работу с японскими студиями, чтобы в будущем выпускать больше аниме. Однако Cyberpunk: Edgerunners планировалось как отдельное произведение, поэтому сейчас мы не работаем над вторым сезоном.



Даже если мы продолжим выпускать аниме в будущем, я не знаю, будет ли это второй сезон Edgerunners или нечто совершенно другое.

Аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners вышел на Netflix 13 сентября. Боевик от CD Projekt RED и студии Trigger получил хвалебные отзывы от критиков и зрителей, благодаря чему геймеры начали массово возвращаться в Cyberpunk 2077.