Sony выпустит геймпад DualSense Edge за 12 тыс. рублей уже в январе

Sony объявила точную дату выхода DualSense Edge — геймпада для PS5 и ПК в стиле Xbox Elite Controller с персонализируемыми кнопками и регулировкой чувствительности стиков. Контроллер поступит в продажу 26 января 2023 года по цене $ 200 — около 12 тыс. рублей. Предзаказы откроются уже 25 октября.
Sony также будет отдельно продавать набор со стиками для геймпада по цене $ 20 — около 1200 рублей. Они поступят в продажу в тот же день, что и Edge. Пока неясно, будет ли продаваться геймпад в России, однако его точно можно будет заказать на сторонних онлайн-площадках.
Полный комплект DualSense Edge
Фото: Sony
Помимо Edge, 9 ноября в продажу поступит обычный DualSense с дизайном в стиле God of War Ragnarok. На белом тачпаде изобразят волка Фенрира, а на задней части геймпада будет нарисован логотип игры на синем фоне.
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