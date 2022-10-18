WB Games представила новую Mortal Kombat. Фанатам она не понравится
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Warner Bros. Games анонсировала новую часть Mortal Kombat с подзаголовком Onslaught. К сожалению для миллионов фанатов по всему миру, это мобильная коллекционная RPG, в которой игрокам необходимо собрать команду бойцов из огромного списка персонажей и участвовать в массовых сражениях, «чтобы остановить тёмную и опасную угрозу, которая сеет хаос в мирах».
Как рассказал создатель франшизы Эд Бун, Onslaught — переосмысление культовой серии в новом жанре.
Мы раздвигаем границы Mortal Kombat, чтобы игроки могли по-новому взглянуть на франшизу, оставаясь при этом верными её природе. В Mortal Kombat: Onslaught мы превратили MK в стратегическую командную коллекционную игру с групповыми рукопашными боями, которая понравится как новым игрокам, так и заядлым фанатам.
Релиз Mortal Kombat: Onslaught состоится в 2023 году. Помимо ключевого арта, разработчики не показали ни скриншотов, ни игрового процесса.
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