Это конец. A Plague Tale после Requiem не думают продолжать
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Геймдиректор студии Asobo Кевин Шото рассказал о дальнейших планах команды после разработки A Plague Tale: Requiem — сиквела приключений Амиции и Хьюго во времена средневековой чумы. По словам разработчика, прямо сейчас у студии нет идей по продолжению, однако в случае чего он готов вернуться к триквелу.
Думаю, на сегодняшний день это конец их истории. Но мы оставим дверь приоткрытой и будем отталкиваться от игроков. Сперва мы хотим увидеть их отзывы. Если им не понравится наша игра, то мы сфокусируемся на чём-то другом.
При этом Шото отметил, что сами разработчики очень любят созданную ими вселенную, а также главных героев — Амицию и Хьюго. Так что авторы всё же не прочь взяться за продолжение.
Первые отзывы игроков от A Plague Tale: Requiem в целом положительные, однако они критикуют поистине ужасную оптимизацию и баги. Игра уже доступна на ПК, Xbox Series и PS5, а также в сервисе Game Pass.
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