Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый трейлер перезапуска «Телепузиков» от Netflix вызвал бурный интерес

Первый трейлер перезапуска «Телепузиков» от Netflix вызвал бурный интерес
Комментарии

Netflix выпустил первый трейлер перезапуска культовых «Телепузиков» со знакомыми из детства персонажами: По, Лялей, Тинки-Винки и Дипси. Судя по всему, сериал будет сильно напоминать оригинальное произведение — телепузики продолжат танцевать, играть, петь и кататься на пузе. В Сети уже начались бурные обсуждения перезапуска: кто-то счёл новых «Телепузиков» слишком классическими, а кто-то испытал чувство приятной ностальгии.

Рассказчиком в перезапуске стал Титус Бёрджесс, известный по фильму «Респект» и сериалу «Неподражаемая Кимми Шмидт». Премьера «Телепузиков» состоится 14 ноября только на Netflix.

Оригинальные «Телепузики» выходили в России на телеканале РТР с 2000 по 2002 год по утрам и рассказывали о человекообразных плюшевых существах с антеннами на головах и телеэкранами на животе. За время показа для шоу вышло 365 эпизодов, которые изначально транслировала английская BBC.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022