Первый трейлер перезапуска «Телепузиков» от Netflix вызвал бурный интерес

Netflix выпустил первый трейлер перезапуска культовых «Телепузиков» со знакомыми из детства персонажами: По, Лялей, Тинки-Винки и Дипси. Судя по всему, сериал будет сильно напоминать оригинальное произведение — телепузики продолжат танцевать, играть, петь и кататься на пузе. В Сети уже начались бурные обсуждения перезапуска: кто-то счёл новых «Телепузиков» слишком классическими, а кто-то испытал чувство приятной ностальгии.

Рассказчиком в перезапуске стал Титус Бёрджесс, известный по фильму «Респект» и сериалу «Неподражаемая Кимми Шмидт». Премьера «Телепузиков» состоится 14 ноября только на Netflix.

Оригинальные «Телепузики» выходили в России на телеканале РТР с 2000 по 2002 год по утрам и рассказывали о человекообразных плюшевых существах с антеннами на головах и телеэкранами на животе. За время показа для шоу вышло 365 эпизодов, которые изначально транслировала английская BBC.