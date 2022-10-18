Первый трейлер перезапуска «Телепузиков» от Netflix вызвал бурный интерес

Netflix выпустил первый трейлер перезапуска культовых «Телепузиков» со знакомыми из детства персонажами: По, Лялей, Тинки-Винки и Дипси. Судя по всему, сериал будет сильно напоминать оригинальное произведение — телепузики продолжат танцевать, играть, петь и кататься на пузе. В Сети уже начались бурные обсуждения перезапуска: кто-то счёл новых «Телепузиков» слишком классическими, а кто-то испытал чувство приятной ностальгии.
Рассказчиком в перезапуске стал Титус Бёрджесс, известный по фильму «Респект» и сериалу «Неподражаемая Кимми Шмидт». Премьера «Телепузиков» состоится 14 ноября только на Netflix.
Оригинальные «Телепузики» выходили в России на телеканале РТР с 2000 по 2002 год по утрам и рассказывали о человекообразных плюшевых существах с антеннами на головах и телеэкранами на животе. За время показа для шоу вышло 365 эпизодов, которые изначально транслировала английская BBC.
- 18 октября 2022
-
20:00
-
19:45
-
19:12
-
19:08
-
18:51
-
18:15
-
17:51
-
17:31
-
17:08
-
16:51
-
16:35
-
16:26
-
16:26
-
16:16
-
15:57
-
15:48
-
15:31
-
15:07
-
15:03
-
14:41
-
14:31
-
14:18
-
14:05
-
14:03
-
13:44
-
13:25
-
13:05
-
12:42
-
12:30
-
12:07
-
11:56
-
11:36
-
11:05
-
10:58
-
10:50