The Sims 4 стала бесплатной. Как забрать игру в России?
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18 октября The Sims 4 стала полностью бесплатной — теперь игру можно забрать как в Origin, так и в Steam. Вместе с тем EA повысила системные требования симулятора жизни. Теперь для запуска рекомендуется именно Windows 10, хотя до этого игра прекрасно себя чувствовала на Windows 7.
Как забрать Sims 4 в России
К сожалению, в России игру получить не так-то просто — страница проекта в Steam закрыта, а в Origin попросту нет кнопки «получить». Однако мы нашли очень простой способ, как её можно получить без каких-либо проблем в российском Steam. Для этого нужно:
- Запустить Steam.
- Найти в поиске Windows команду «Выполнить».
- Ввести steam://install/1222670 и установить игру в нужную директорию. После этого игра автоматически добавится на ваш аккаунт в Steam.
Данный способ проверен редакцией «Чемпионата» — правда, многочисленные дополнения всё ещё остаются недоступными в России.
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