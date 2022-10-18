Тизер и скриншоты экшена «Поезда» — российской игры за 100 млн рублей

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделит грант в размере 100 млн рублей российской компании Watt Studio на разработку исторической компьютерной игры «Поезда» (TRAINS: Through electric storms). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкого к ИРИ собеседника.
«Поезда» — историческая игра, действие которой развернётся в альтернативной реальности России начала XX века. По словам совладельца Watt Studio Егора Томского, сюжет будет «перекликаться с реальной историей», включая революцию 1917 года и Первую мировую войну. «Поезда» позволят игроку взглянуть на эти события «под другим углом». В «Поездах» игрок возьмёт на себя управление Анной. Девушке предстоит решать головоломки и обезвреживать врагов с помощью специальной перчатки, способной управлять электричеством.
Прямо сейчас Watt Studio заканчивает разработку прототипа игры, а релиз должен состояться в конце 2024 года на ПК в Steam. На площадке Valve уже есть страница проекта.
Скриншоты
- 18 октября 2022
-
20:48
-
20:31
-
20:23
-
20:00
-
19:45
-
19:12
-
19:08
-
18:51
-
18:15
-
17:51
-
17:31
-
17:08
-
16:51
-
16:35
-
16:26
-
16:26
-
16:16
-
15:57
-
15:48
-
15:31
-
15:07
-
15:03
-
14:41
-
14:31
-
14:18
-
14:05
-
14:03
-
13:44
-
13:25
-
13:05
-
12:42
-
12:30
-
12:07
-
11:56
-
11:36