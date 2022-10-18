Тизер и скриншоты экшена «Поезда» — российской игры за 100 млн рублей

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделит грант в размере 100 млн рублей российской компании Watt Studio на разработку исторической компьютерной игры «Поезда» (TRAINS: Through electric storms). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкого к ИРИ собеседника.

«Поезда» — историческая игра, действие которой развернётся в альтернативной реальности России начала XX века. По словам совладельца Watt Studio Егора Томского, сюжет будет «перекликаться с реальной историей», включая революцию 1917 года и Первую мировую войну. «Поезда» позволят игроку взглянуть на эти события «под другим углом». В «Поездах» игрок возьмёт на себя управление Анной. Девушке предстоит решать головоломки и обезвреживать врагов с помощью специальной перчатки, способной управлять электричеством.

Прямо сейчас Watt Studio заканчивает разработку прототипа игры, а релиз должен состояться в конце 2024 года на ПК в Steam. На площадке Valve уже есть страница проекта.

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