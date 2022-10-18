EA анонсировала The Sims 5

На презентации The Sims Summit Stream Event компания Electronic Arts представила Project Rene — новую часть в серии The Sims. Разработчики заявляют, что это «симулятор жизни нового поколения», который подарит одинаковый опыт пользователям на ПК, консолях и на мобильных устройствах.
Прямо сейчас Project Rene находится на очень ранней стадии разработки и вряд ли выйдет до 2024 года, поэтому Maxis не называет игру именно The Sims 5. Главной фишкой будущего проекта станут удобный функционал строительства и кроссплатформенный игровой процесс. Какие именно нововведения ждут пользователей, разработчики пока сказать не готовы.
Авторы также подтвердили, что продолжат выпускать дополнения для The Sims 4 на протяжении как минимум нескольких лет. Сегодня симулятор жизни как раз стал полностью бесплатным.
Скриншоты
- 18 октября 2022
-
20:48
-
20:31
-
20:23
-
20:00
-
19:45
-
19:12
-
19:08
-
18:51
-
18:15
-
17:51
-
17:31
-
17:08
-
16:51
-
16:35
-
16:26
-
16:26
-
16:16
-
15:57
-
15:48
-
15:31
-
15:07
-
15:03
-
14:41
-
14:31
-
14:18
-
14:05
-
14:03
-
13:44
-
13:25
-
13:05
-
12:42
-
12:30
-
12:07
-
11:56
-
11:36