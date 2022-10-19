В The Callisto Protocol на консолях будет 60 FPS

В последнее время пользователи активно обсуждают новости о количестве кадров в играх. Начало этому положила Gotham Knights, разработчики которой объявили, что на консолях в тайтле будет только 30 FPS. Затем то же самое коснулось и A Plague Tale: Requiem.

На фоне этого разработчики The Callisto Protocol из студии Striking Distance заявили, что в их игре будет режим на консолях с 60 FPS. Видимо, авторы решили успокоить фанатов раньше времени, раскрыв, что игра будет доступна не только в 30 FPS.

Новость по теме Gotham Knights на PS5 и Xbox Series будет работать исключительно в 30 FPS

К тому же разработчики подтвердили, что релиз The Callisto Protocol состоится 2 декабря, а не 12 февраля, как многие заметили вчера из-за изменения даты в Epic Games Store — это была ошибка.

Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.