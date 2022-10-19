В свежем ролике God of War Ragnarok рассказали про сюжет игры и показали новые кадры

На канале PlayStation выложили свежий ролик, посвящённый сюжету God of War Ragnarok. В нём сценаристы и другие разработчики рассказали о важности диалогов и изменениях персонажей после оригинальной God of War 2018 года.

Как и в первой части, в Ragnarok много внимания уделят сюжету, также в игре покажут взросление Атрея. В самом ролике можно увидеть несколько свежих кадров. Судя по всему, основную хаб-локацию теперь завалит снегом из-за надвигающегося Рагнарёка — скандинавского конца света.

В Ragnarok появятся многие герои из первой части, также нам предстоит столкнуться с новыми лицами и опасностями. Релиз игры состоится 9 ноября на PS4 и PS5. Проект получит большой патч первого дня аж на 18 ГБ.