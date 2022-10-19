Видео: сравнение графики коллекции Uncharted на разных платформах

На канале ElAnalistaDeBits вышло видео, в котором графику Uncharted: Legacy of Thieves Collection сравнили на различных платформах. В целом картинка на PS5 и ПК отличается минимально, тогда как отличия от версий на PS4 и Steam Deck были сразу заметны.

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Текстуры, тени и анизотропная фильтрация на ПК сделаны чуть лучше, чем на PS5. Хуже всего выглядит версия игры на Steam Deck. На устройстве игра запускается в 30 FPS, однако 60 кадров в секунду не получится достичь даже на минимальных настройках графики. Скорость загрузки на PS5 оказалась чуть быстрее, чем на ПК.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection на ПК в Steam и Epic Games Store выйдет уже сегодня. Официальный релиз в России не состоится из-за того, что Sony приостановила деятельность в России.