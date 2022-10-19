A Plague Tale: Requiem взломали прямо в день релиза

18 октября состоялся релиз A Plague Tale: Requiem — продолжение истории Амиции и Хьюго, брата и сестры, которые убегают от инквизиции в мире средневековой чумы. Критики довольно высоко оценили проект, тогда как игроки опубликовали более сдержанные отзывы из-за технических проблем.
Прямо в день выхода Requiem оказалась на торрентах из-за того, что в игре нет никакой антипиратской защиты. Пользователи, «опробовавшие» новинку, в комментариях также пожаловались на оптимизацию. Некоторые даже думали, что взломанная версия будет работать лучше лицензионной, однако она, судя по всему, вообще ничем не отличается от таковой в Steam и GOG.
Разработчики из Asobo пока не комментировали техническое состояние проекта. Что касается продолжения, то авторы о нём пока не задумываются.
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