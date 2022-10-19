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«Не так плохо, как я думал». Бывший Морфеус — о «Матрице: Воскрешение»

«Не так плохо, как я думал». Бывший Морфеус — о «Матрице: Воскрешение»
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В декабре 2021 года состоялась премьера «Матрицы: Воскрешение» — четвёртого фильма в культовой серии про избранного Нео и окружающий нас виртуальный мир. К сожалению, авторы решили заменить Морфеуса — в ленте его сыграл Яхья Абдул-Матин II, хотя ранее эту роль воплощал Лоренс Фишбёрн.

В интервью Variety знаковый актёр коротко рассказал о своих впечатлениях от четвёртой части. Он не стал вдаваться в детали — фильм, по его мнению, всё же оказался лучше, чем он думал.

Фильм оказался не так плох, как я думал. Но и не так хорош, как я надеялся. Но Кэрри-Энн и Киану отлично справились со своей работой.

«Матрица: Воскрешение» — последний на данный момент фильм во франшизе. Лента собрала в мировом прокате всего лишь $ 157 млн и была уничтожена как зрителями, так и критиками.

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