Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» стартует в декабре
Поделиться
Онлайн-кинотеатр START опубликовал тизер второго сезона популярного сериала «Вампиры средней полосы». Он начнёт выходить в декабре, но точная дата пока неизвестна.
В ролике можно увидеть Юрия Стоянова в образе деда Славы, а также актрису Анастасию Стежко, которая во втором сезоне сыграет Анну Остроумову. На этой роли она заменила украинскую актрису Екатерину Кузнецову.
Сериал рассказывает о вампирах, проживающих в Смоленске. Они живут среди других людей, но никого не убивают и не нарушают закон. Вблизи города находят обескровленные тела, поэтому спокойная жизнь вампиров прерывается.
Шоу в целом получило очень хорошие оценки как от критиков, так и от зрителей. Рейтинг сериала на «Кинопоиске» составляет 8,2 из 10.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
14:13
-
14:01
-
13:46
-
13:39
-
13:33
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:12
-
13:09
-
13:04
-
12:45
-
12:36
-
11:35
-
11:03
-
10:31
-
10:05
-
09:31
- 18 октября 2022
-
23:34
-
20:48
-
20:31
-
20:23
-
20:00
-
19:45
-
19:12
-
19:08
-
18:51
-
18:15
-
17:51
-
17:31
-
17:08
-
16:51
-
16:35
-
16:26
-
16:26
Партнерский контент