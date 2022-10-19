Apple объяснила возвращение VK в App Store

26 сентября из магазина App Store на iOS удалили приложения холдинга VK: основной VK, VK Музыка, мессенджер VK, почта Mail.ru, VK Клипы и другие. Многие российские пользователи подумали, что программы больше не вернутся, однако спустя две недели они вновь появились на площадке.

В интервью изданию Variety представитель Apple Питер Аджемян объяснил ситуацию. По его словам, VK предоставила все документы, сообщающие о том, что холдинг не контролируется людьми, которые находятся под английскими санкциями.

Приложения VK были удалены из App Store по требованию законодательства. После удаления разработчик предоставил необходимую информацию, подтверждающую, что контрольный пакет акций не принадлежит или не контролируется лицом, находящимся под санкциями Великобритании. Таким образом, приложения были восстановлены в App Store.

Судя по всему, теперь VK больше ничего не угрожает, и приложения компании могут свободно находиться в App Store.