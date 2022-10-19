Восхождение! На YouTube нашли новые детали будущего Silent Hill

Уже через 10 часов пройдёт трансляция будущего Silent Hill, где должны представить новые игры культовой франшизы. Издатель Konami уже запустил видеоплеер для шоу, благодаря чему стали известные первые детали грядущих анонсов. Их нашли в тегах под роликом.

Ожидаются анонсы двух игр:

Ремейк Silent Hill 2. По другим слухам, игру разделят на две части.

Silent Hill: Ascension. Видимо, это новая игра от японской студии.

Ещё в описании эфира уже нашли упоминание страницы Silent Hill 2 в PS Store. Видимо, сразу назовут дату выхода или выпустят демоверсию.

Вдобавок в тегах упоминается Return to Silent Hill, но мы уже знаем, что это новый фильм Кристофа Ганса, снявшего оригинальную экранизацию 2006 года. Все проекты каким-то образом будут связаны между собой. По словам режиссёра, Konami масштабно инвестирует в серию и хочет вернуть ей прежнюю славу.

Трансляция начнётся в 00:01 мск.