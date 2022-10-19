Став бесплатной, The Sims 4 обрела невероятную популярность

Вчера The Sims 4 стала бесплатной. Игра доступна для всех, однако не для пользователей из России. Несмотря на это, забрать проект всё равно можно. О том, как это сделать, мы рассказали в отдельном материале.

Очевидно, бесплатность игры привлекла новую аудиторию, поэтому онлайн The Sims 4 в Steam увеличился в четыре раза. Это можно увидеть через сайт SteamDB — обратите внимание на график.

The Sims 4 представляет собой симулятор жизни. В игре можно буквально стать кем угодно и заниматься многими вещами. Кстати, вчера EA анонсировала The Sims 5.

Разработчики также показали первые кадры игры, но отметили, что она всё ещё находится на очень ранней стадии разработки. Ждать The Sims 5 не стоит до 2024 года.