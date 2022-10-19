Netflix продолжит выпускать все эпизоды сериалов разом

В сентябре появилась информация, будто Netflix планирует отказаться от своей модели распространения сериалов и перейти на новую. Сейчас шоу на площадке выходят сразу, а зрителям не приходится ждать серии неделями. Говорилось, что сервис пойдёт по стопам других площадок и будет выпускать по серии в неделю.

Несмотря на всё, Netflix не изменит подход к выпуску проектов. Об этом в ежеквартальном отчёте сообщила сама компания. Netflix подчеркнула, что её подход к выпуску сериалов помогает лучше погружаться в истории.

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Мы считаем, что наша модель выпуска помогает обеспечить существенную вовлечённость, особенно для новой аудитории. Мы считаем, что возможность наших пользователей погрузиться в историю от начала до конца сразу повышает удовольствие, а также вероятность того, что они расскажут об этом своим друзьям, что означает увеличение аудитории.

Информация про изменение модели выпуска появилась после того, как Netflix стал заметно терять аудиторию. Якобы новая модель должна была привлечь больше людей.