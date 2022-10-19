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Сюжет God of War Ragnarok подстроили под «ломающийся» голос Атрея

Сюжет God of War Ragnarok подстроили под «ломающийся» голос Атрея
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В первых дневниках разработчиков авторы God of War Ragnarok рассказали о трудностях производства игры. Дизайнер диалогов Джоди Купско заявила, что больше всего проблем при записи разговоров вызвал «ломающийся» голос актёра Санни Сулджика, который сыграл мальчика Атрея. Если изначально у него был более детский голос, то ближе к концу разработки он сильно огрубел.

Наш исполнитель роли Атрея Санни Сулджик — подросток, и его голос резко изменился за время производства Ragnarok. Нам пришлось сделать его голос таким, как будто бы он ломался в течение небольшого периода времени. Это был уникальный вызов для всей команды.

Кроме того, Купско рассказала и о пандемийных ограничениях во время съёмок. Разработчикам приходилось держать дистанцию от актёров и общаться с ними по одному.

Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5.

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