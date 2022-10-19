Правительство выделило 90 млн на игру от студии Lipsar — и в этом вся ирония

«Институт развития интернета» одобрил выделение Lipsar Studio гранта в размере 90 млн рублей на разработку игры «Спарта». Её сюжет расскажет о частной военной компании, которая сражается с врагом в вымышленной африканской стране и представляет интересы Российской Федерации.

Игры про наёмников не наше изобретение, вспомним хотя бы трилогию Soldier of Fortune и серию Jagged Alliance. Там не будет никакой атрибутики и привязки к реальности, это игра о храбрых парнях из России, которые борются со злом, в данном случае в африканской стране.

Многие пользователи соцсетей обнаружили забавный факт: если прочитать название студии задом наперёд, то получится «Распил». Разработчики не сообщили, ирония это или так задумано.

В общей сложности «ИРИ» одобрила выделение грантов на 14 проектов по разработке видеоигр в рамках конкурса на создание национального контента в игровой среде. По заверению одного из источников издания «Ъ», представители института уверены, что «Спарта» способна «создать позитивный образ российских военных».

По словам продюсера Lipsar Studio Глеба Дурново, первый этап разработки «Спарты» будет стоить 130 млн руб., а в целом создание игры — примерно в 200 млн.