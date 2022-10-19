«Я не хочу иметь с этим ничего общего». Алан Мур — про «Хранителей» от HBO

Недавно писатель и автор комиксов, известный по «Хранителям», «V — значит вендетта» и другим произведениям Алан Мур рассказал журналу GQ о своём разговоре с шоураннером «Хранителей» от HBO.

Алан Мур ранее негативно высказывался по поводу адаптаций комиксов. Конечно, ему также не понравилась идея сериала «Хранители» для HBO. Он отметил, что получил посылку от шоураннера сериала, в которой было письмо.

Письмо начиналось со слов: «Дорогой мистер Мур, я один из тех ублюдков, которые уничтожают «Хранителей». Это явно было не лучшее начало. Потом начался какой-то невротический бред.

Алан Мур Фото: Википедия

Писатель отметил, что ранее говорил Warner Bros. о том, что им не стоит с ним связываться, поскольку его мало интересуют адаптации комиксов. Ответ Мура оказался грубоватым.

Послушай, это смущает меня. Я не хочу иметь ничего общего ни с тобой, ни с твоим шоу. Пожалуйста, больше не пиши мне.

По мнению писателя, кино и сериалы не имеют ничего общего с его работами, однако в общественном сознании те же «Хранители» ассоциируются именно с Муром. К тому же писатель отметил, что смысл, показанный в «Хранителях», отличается от первоначальной задумки.