Netflix хвалит Stadia и готов всерьёз взяться за «облачные игры»

Netflix хочет всерьёз взяться за «облачные» игры. Об этом рассказал вице-президент игрового направления компании Майк Верду. Топ-менеджер заявил, что, как и в случае с мобильными играми, он с коллегами планирует начать с малого, а потом постепенно расширять и развивать новое направление. При помощи «облачных» игр Netflix хочет привлечь аудиторию игроков на ПК и консолях.

Веду также отметил, что, несмотря на коммерческий провал, Stadia вышла крайне успешной с технической точки зрения. По его словам, Google избрала для развития своего игрового сервиса недостаточно практичную бизнес-модель.

Я не буду указывать на ошибки, потому что Google пошла на очень смелую авантюру. То, что мне показалось удивительным в Stadia и других платформах, — это то, что они давали возможности, которые вы не можете получить никаким другим способом.

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Майк подчеркнул, что для того, чтобы «всё сделать правильно, уходит очень много времени». Он не подтвердил разработку геймпада для «облачных» игр Netflix, но отметил, что в сервисе компании не будет тайтлов, в которые можно будет играть с пульта от телевизора.