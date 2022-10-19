В России заблокировали Metacritic — из-за игры про выращивание марихуаны

Роскомнадзор по требованию МВД закрыл на территории России известный агрегатор оценок Metacritic. В реестре портала запрещённых сайтов Роскомсвободы сообщается, что доступ к сайту ограничили из-за страницы игры Weedcraft Inc. — это экономическая стратегия про выращивание марихуаны.
Решение о блокировке вступило в силу 18 октября 2022 года, при этом Weedcraft Inc. вышла в релиз ещё в 2019-м. Тогда же её страница появилась на Metacritic, где средний балл игры от журналистов составляет 67 баллов из 100 и 6,9 балла из 10 по мнению пользователей.
Metacritic был запущен в 2001 году. Этот англоязычный сайт-агрегатор собирает отзывы об играх, фильмах, музыкальных релизах и телевизионных шоу. На основании оценок портал высчитывает средний рейтинг продукта, в частности, для предсказания коммерческого успеха недавно выпущенной игры, фильма или музыкального альбома.
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