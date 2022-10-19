Скоро Battlefield 2042 получит обновление с улучшенной картой «Космодром»

Electronic Arts и DICE объявили о выпуске нового обновления для шутера Battlefield 2042. Апдейт выйдет 20 октября, он привнесёт в игру улучшенную карту «Космодром», новое оружие в «Глобальной войне» из режима Portal, а также массу геймплейных и технических улучшений.

В карте «Космодром» увеличили количество укрытий и переработали ландшафт. В «Глобальной войне» из Portal после обновления станут доступны три новых вида оружия — ACW-R, АКС-74у и MP412 Rex. Разработчики также предоставят постоянный хостинг серверов владельцам премиального боевого пропуска. Ещё авторы исправили поведение лазерных прицелов, улучшили звук и исправили ряд ошибок. С полным списком улучшений можно ознакомиться на сайте игры.

11 октября в Battlefield 2042 стартовало событие «Ликвидаторы», которое из-за ряда ошибок было временно заморожено. В итоге DICE исправила все баги и перезапустила ивент.