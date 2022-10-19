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Неймар стал лучшим игроком пятой команды недели в FIFA 23 Ultimate Team

Неймар стал лучшим игроком пятой команды недели в FIFA 23 Ultimate Team
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EA выпустила пятую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшим игроком последних семи дней стал нападающий «ПСЖ» Неймар с рейтингом 90. Прямо за ним расположился полузащитник «Реал» Мадрид Тони Кроос — 89 баллов.

Лучшие карточки пятой недели в FIFA 23 Ultimate Team

  • Неймар — 90
  • Тони Кроос — 89
  • Николо Барелла — 87
  • Лерой Зане — 86
  • Душан Влахович — 86
  • Джо Гомес — 84
  • Мартен Терье — 84
  • Давид Сория — 84

Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 26 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября. Ранее в игре стартовал режим «Нарушители» с новыми карточками. Их основная особенность — усиленные показатели игроков в их самых слабых местах.

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