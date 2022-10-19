Неймар стал лучшим игроком пятой команды недели в FIFA 23 Ultimate Team
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EA выпустила пятую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшим игроком последних семи дней стал нападающий «ПСЖ» Неймар с рейтингом 90. Прямо за ним расположился полузащитник «Реал» Мадрид Тони Кроос — 89 баллов.
Лучшие карточки пятой недели в FIFA 23 Ultimate Team
- Неймар — 90
- Тони Кроос — 89
- Николо Барелла — 87
- Лерой Зане — 86
- Душан Влахович — 86
- Джо Гомес — 84
- Мартен Терье — 84
- Давид Сория — 84
Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 26 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября. Ранее в игре стартовал режим «Нарушители» с новыми карточками. Их основная особенность — усиленные показатели игроков в их самых слабых местах.
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