eBay запретил продажи костюмов маньяка Джеффри Дамера после «взлёта» сериала о его жизни

21 сентября Netflix начал выпускать сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом в главной роли. Это шоу посвящено истории реального серийного убийцы Джеффри Дамера.

Сериал стал настолько популярным, что на eBay стало появляться больше костюмов и другого мерча, посвящённого личности маньяка. В результате площадка наложила запрет на продажу подобного товара из-за того, что такие вещи восхваляют насилие и убийства. eBay также начал блокировать продажи вещей, которые отсылают к серийным убийцам, которые обрели популярность в последние 100 лет.

Модераторы eBay сейчас активно удаляют все подобные объявления, при этом многие предложения всё ещё доступны на платформе. Джеффри Дамер убивал людей с 1978 по 1991 год. Члены семей некоторых жертв убийцы раскритиковали Netflix за выпуск «Монстра: История Джеффри Дамера».