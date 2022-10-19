eBay запретил продажи костюмов маньяка Джеффри Дамера после «взлёта» сериала о его жизни

21 сентября Netflix начал выпускать сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом в главной роли. Это шоу посвящено истории реального серийного убийцы Джеффри Дамера.
Сериал стал настолько популярным, что на eBay стало появляться больше костюмов и другого мерча, посвящённого личности маньяка. В результате площадка наложила запрет на продажу подобного товара из-за того, что такие вещи восхваляют насилие и убийства. eBay также начал блокировать продажи вещей, которые отсылают к серийным убийцам, которые обрели популярность в последние 100 лет.
Модераторы eBay сейчас активно удаляют все подобные объявления, при этом многие предложения всё ещё доступны на платформе. Джеффри Дамер убивал людей с 1978 по 1991 год. Члены семей некоторых жертв убийцы раскритиковали Netflix за выпуск «Монстра: История Джеффри Дамера».
- 19 октября 2022
-
22:02
-
21:37
-
21:01
-
20:52
-
20:29
-
20:10
-
19:42
-
18:57
-
18:22
-
17:59
-
17:38
-
17:25
-
17:15
-
16:57
-
16:26
-
16:11
-
15:50
-
15:15
-
15:01
-
14:46
-
14:13
-
14:01
-
13:46
-
13:39
-
13:33
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:12
-
13:09
-
13:04
-
12:45
-
12:36
-
11:35
-
11:03