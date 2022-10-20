Анонсирована новая часть Silent Hill — Townfall

На презентации Silent Hill Transmission компания Konami представила новую часть SIlent Hill с подзаголовком Townfall. Её разрабатывает небольшая студия No Code, известная по приключениям Observation и Stories Untold.

Каких-то конкретных деталей, кроме логотипа, у игры нет. Также неизвестны и потенциальные платформы игры — возможно, это та самая небольшая экспериментальная игра от инди-команды. О дате релиза разработчики также не сообщили.

Ранее Bloober Team представила ремейк культовой Silent Hill 2. Игра выйдет на PS5 и ПК, однако точной даты выхода и у неё пока нет. Среди разработчиков значится и Акира Ямаока — композитор практически всех частей «Сайлент Хилла». Так что за музыкальную составляющую можно не переживать.