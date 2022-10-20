Раскрыты полные системные требования ремейка Silent Hill 2

Прошедшей ночью Konami представила будущее Silent Hill и анонсировала ремейк культовой второй части. У игры уже есть страница в Steam, на которой можно увидеть системные требования тайтла, скриншоты, описание и многое другое.

Для комфортной игры вам потребуется 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не хуже RTX 2080 или AMD Radeon 6800XT. На диске игра займёт ровно 50 ГБ.

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Минимальные системные требования

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 5700

Оперативная память — 12 ГБ

Место на диске — 50 ГБ

Рекомендуемые системные требования

Процессор —Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon 6800XT

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 50 ГБ

Релиз ремейка Silent Hill 2 выйдет на PS5 и ПК, однако сначала игра пробудет консольным эксклюзивом. Разрабатывает проект Bloober Team, известная по Layers of Fear, Observer и недавней The Medium.