Продажи Devil May Cry 5 превысили 6 млн копий
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Capcom в социальных сетях объявила, что известный слэшер Devil May Cry 5 разошёлся тиражом более чем в 6 млн копий. В апреле этого года было известно о 5 млн копий. На продажу ещё миллиона копий игре потребовалось полгода.
Авторы поблагодарили игроков за поддержку, а те в комментариях стали обсуждать игру и сравнивать её продажи с другими тайтлами.
Devil May Cry 5 вышла в марте 2019 года на ПК, PS4 и Xbox One. Через некоторое время обновлённую версию игры выпустили на PS5 и Xbox Series. Игра получила хорошие оценки от критиков и геймеров. В Devil May Cry 5 есть три играбельных персонажа, на которых переключаешься по ходу игры.
Фанаты уже ждут новую часть франшизы, но новостей о серии не было уже довольно давно.
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