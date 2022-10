Продажи Devil May Cry 5 превысили 6 млн копий

Capcom в социальных сетях объявила, что известный слэшер Devil May Cry 5 разошёлся тиражом более чем в 6 млн копий. В апреле этого года было известно о 5 млн копий. На продажу ещё миллиона копий игре потребовалось полгода.

Авторы поблагодарили игроков за поддержку, а те в комментариях стали обсуждать игру и сравнивать её продажи с другими тайтлами.

Devil May Cry 5 вышла в марте 2019 года на ПК, PS4 и Xbox One. Через некоторое время обновлённую версию игры выпустили на PS5 и Xbox Series. Игра получила хорошие оценки от критиков и геймеров. В Devil May Cry 5 есть три играбельных персонажа, на которых переключаешься по ходу игры.

Фанаты уже ждут новую часть франшизы, но новостей о серии не было уже довольно давно.