PSG.LGD упала в нижнюю сетку The International 2022 по Dota 2

Китайская команда PSG.LGD, которая до старта турнира считалась главным фаворитом The International 2022, по результатам первого раунда вылетела в нижнюю сетку плей-офф. Матч с европейской Team Secret завершился со счётом 2:0 не в пользу представителей Поднебесной.
В первом сете «секретные» смогли не проиграть на линиях, а затем начали реализовывать своё преимущество по карте — спустя 23 минуты они вынудили PSG.LGD сдаться, лидируя со счётом 23:3 по убийствам.
Победа на второй карте далась Team Secret в разы тяжелее. Китайский коллектив оказывал достойное сопротивление и даже имел шансы сравнять счёт, но так и не дождался грубой ошибки соперника, которая могла бы помочь.
Завтра PSG.LGD сыграет в матче на вылет с победителем серии Team Spirit — BOOM Esports. В свою очередь, Team Secret встретится с перуанской Thunder Awaken в полуфинале верхней сетки чемпионата мира The International по Dota 2.
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