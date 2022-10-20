Видео: сравнение ремейка Silent Hill 2 с оригиналом

Прошедшей ночью Konami представила долгожданный ремейк Silent Hill 2. Умельцы уже выпустили видео, в котором сравнили ремейк с оригинальной игрой, вышедшей аж в 2001 году.

Сначала в ролике показывают кадры из ремейка, а затем из оригинала. В видео можно разглядеть очевидные отличия — ремейк выглядит отлично. Однако в Сети активно обсуждают обновлённое лицо главного героя Джеймса. Многим оно не понравилось.

Ремейк Silent Hill 2

Оригинальная Silent Hill 2

Ремейк Silent Hill 2

Оригинальная Silent Hill 2

Ремейк Silent Hill 2 сначала выйдет на PS5, а затем доберётся до ПК. Пока что у проекта нет даже примерной даты релиза. Его разработкой занимается польская студия Bloober Team. У тайтла уже есть страница в Steam, на которой появились системные требования — как минимальные, так и рекомендуемые.