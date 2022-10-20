Видео: сравнение ремейка Silent Hill 2 с оригиналом

Прошедшей ночью Konami представила долгожданный ремейк Silent Hill 2. Умельцы уже выпустили видео, в котором сравнили ремейк с оригинальной игрой, вышедшей аж в 2001 году.
Сначала в ролике показывают кадры из ремейка, а затем из оригинала. В видео можно разглядеть очевидные отличия — ремейк выглядит отлично. Однако в Сети активно обсуждают обновлённое лицо главного героя Джеймса. Многим оно не понравилось.
Ремейк Silent Hill 2
Оригинальная Silent Hill 2
Ремейк Silent Hill 2
Оригинальная Silent Hill 2
Ремейк Silent Hill 2 сначала выйдет на PS5, а затем доберётся до ПК. Пока что у проекта нет даже примерной даты релиза. Его разработкой занимается польская студия Bloober Team. У тайтла уже есть страница в Steam, на которой появились системные требования — как минимальные, так и рекомендуемые.
- 20 октября 2022
-
12:42
-
12:29
-
12:27
-
11:52
-
11:46
-
11:12
-
10:23
-
10:15
-
09:58
-
09:30
-
07:21
-
07:12
-
04:50
-
00:38
-
00:26
-
00:18
-
00:10
-
00:03
- 19 октября 2022
-
22:02
-
21:37
-
21:01
-
20:52
-
20:29
-
20:10
-
19:42
-
18:57
-
18:22
-
17:59
-
17:38
-
17:25
-
17:15
-
16:57
-
16:26
-
16:11
-
15:50