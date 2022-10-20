Источник: Konami скоро представит ещё одну Silent Hill

Прошлой ночью Konami по-настоящему вернула Silent Hill к жизни, анонсировав сразу четыре новые игры, и представила новый фильм от режиссёра культовой экранизации 2006 года Кристофа Гана. Как сообщает инсайдер Dusk Golem, у японской компании есть ещё одна игра в запасе.

Речь идёт о Silent Hill: The Short Message, которая недавно получила возрастной рейтинг в Южной Корее. Судя по всему, изначально её также должны были представить 20 октября, но планы корпорации изменились.

Что касается The Short Message, то её время ещё не пришло. Она действительно получила возрастной рейтинг, и она должна выйти относительно скоро, однако дату релиза я бы не загадывал.



Возможно, её представят на будущей презентации Sony или на шоу The Game Awards 2022.

Сама Konami ситуацию с The Short Message не комментировала.