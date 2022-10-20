Илон Маск: я переплачиваю за покупку «Твиттера»
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Пока Илон Маск покупает социальную сеть «Твиттер», в сети появляются новые детали и комментарии самого миллиардера по поводу покупки. Издание Deadline обратило внимание на разговор Маска с инвесторами, в которых он рассказал, что явно переплачивает за соцсеть.
По словам миллиардера, в будущем эта покупка точно окупится, а саму сделку Маск назвал «потрясающей».
Хотя, очевидно, я и другие инвесторы явно переплачиваем за «Твиттер», долгосрочный потенциал социальной сети, на мой взгляд, на порядок превышает его текущую стоимость. Я в восторге от всей ситуации.
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Также Маск отметил, что в будущем не собирается объединять Tesla, SpaceX и «Твиттер». В этом миллиардер не видит необходимости. Сама сделка должна завершиться до 28 октября. Напомним, Илон Маск купил «Твиттер» за баснословные $ 44 млрд.
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